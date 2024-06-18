Путин заявил о планах подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин распорядился подписать Договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Соответствующее распоряжение разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Документ разрешает МИД РФ в ходе переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

Напомним, что сейчас Путин находится с официальным визитом в Пхеньяне. Это вторая за 24 года поездка главы РФ в КНДР — до этого президент посещал Северную Корею в 2000 году.

Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва и Пхеньян работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве. Он придет на смену Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московской и Пхеньянской декларации 2000 и 2001 годов. По словам Ушакова, документ обусловлен «глубокой геополитической обстановки в мире и регионе», а также изменениями в отношениях двух стран за последнее время.