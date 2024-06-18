Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Якутск во вторник, 18 июня.

В рамках визита глава государства ознакомился с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей Республики Саха (Якутии) и провел встречу с ее губернатором Айсеном Николаевым. Также президент пообщался с деятелями культуры и участниками программ "Земский доктор" и "Земский учитель".

В марте Путин пообещал мэру Якутска Евгению Григорьеву в ближайшее время посетить регион.