Политолог: визит Путина в КНДР «символичен» на фоне провального саммита по Украине

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что Россия и Северная Корея будут становиться все ближе из-за санкций Запада, а визит президента РФ Владимира Путина в КНДР пройдет в «символичное» время. Об этом Расмуссен рассказал РЕН ТВ.

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Путин посетит КНДР с официальным визитом 18-19 июня. Сразу после этого - 19-20 июня - он отправится во Вьетнам.

Расмуссен отметил, что у России и Северной Кореи уже давно сформировались «довольно дружеские отношения». В последнее время, по его мнению, страны расширили свое сотрудничество и это будет продолжаться. Расмуссен отметил, что санкции, введенные против обеих стран США и другими западными странами, «подталкивают их еще ближе друг к другу».

«Сама встреча призвана показать, что отношения сильны. Символично, что она проходит прямо на фоне провальной мирной конференции по Украине и встречи «Большой семерки», - заявил экс-военный.



Саммит, организованный по просьбе Украины в Швейцарии, проходил 15-16 июня. По итогам конференции было принято итоговое коммюнике, которое поддержали не все страны-участницы саммита (среди не поддержавших - Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, ОАЭ). В документ вошли требования о ядерной безопасности (касаются Запорожской АЭС), продовольственной безопасности (поставки зерна), а также обмен пленными и «перемещенными» детьми.