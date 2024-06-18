В Британии выдали кадры прилета Путина в Якутск за визит в КНДР

Британский телеканал показал кадры прибытия президента России Владимира Путина в Якутск, выдав их за начало визита в Северную Корею. Об этом пишет RT.

На видео, которое опубликовал канал, российский лидер спускается по трапу самолета, здоровается со встречающими его и садится в машину.

«Телеканал рассказывал о первой с 2000 года поездке президента в Северную Корею. При этом Путин еще не поехал туда, а находится в Якутии», - обратило внимание российское издание.



Сюжет о прибытии Путина в КНДР уже удален страницы Sky News в соцсети X. И телеканал «как ни в чем не бывало» продолжил наполнять новостную ленту, отмечает Ruptly.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Москва и Пхеньян работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве. Он придет на смену Договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московской и Пхеньянской декларации 2000 и 2001 годов. По словам Ушакова, документ обусловлен «глубокой геополитической обстановки в мире и регионе», а также изменениями в отношениях двух стран за последнее время.