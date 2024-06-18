Президент РФ Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Глава государства в прошлый раз посещал регион в сентябре 2014 года.

С посещения Якутии начнется большая дальневосточная поездка главы государства. Вечером он отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, а на следующий день - во Вьетнам.

В Якутии президент РФ познакомится с достижениями региона в IT-сфере и оборонной промышленности, встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами, а также учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова. В планах у главы государства также встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.