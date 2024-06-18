ГП предложила запретить въезд в РФ иностранцам из нежелательных организаций

Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который определяет новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере, нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях. Об этом сообщается в письме надзорного ведомства министерству, с которым ознакомились "Известия".

Речь идет о федеральном законе "Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...", который Генпрокуратура предлагает дополнить статьей, запрещающей пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют "в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ".