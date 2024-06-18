ГП предложила запретить въезд в РФ иностранцам из нежелательных организаций
Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который определяет новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере, нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях. Об этом сообщается в письме надзорного ведомства министерству, с которым ознакомились "Известия".
Речь идет о федеральном законе "Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства...", который Генпрокуратура предлагает дополнить статьей, запрещающей пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют "в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ".
"Очевидно, что их приезд на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями. Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России, - сказал он. - Поэтому инициатива, в целом, справедлива и правильна. Я уверен, что Генпрокуратура уже просчитала возможные сложности или риски", - сообщил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.