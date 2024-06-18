В Минпромторге назвали общую задачу России и Кубы

Общая задача России и Кубы состоит в том, чтобы устранять дефицит информации о взаимных возможностях для сотрудничества. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, выступая в понедельник в Гаване на открытии международной конференции и промышленной выставки Cubaindustria - 2024 ("Кубаиндустрия - 2024").

"Наша общая задача - устранять дефицит информации о взаимных возможностях для сотрудничества, - подчеркнул Осьмаков. - Важную роль в этом играют и такие выставочно-ярмарочные события, как "Кубаиндустрия - 2024".



Корабли Северного флота вышли из порта Гавана Республики Куба

"К сожалению, серьезные вызовы последних лет негативно отразились и на показателях российско-кубинского торгово-экономического сотрудничества", - отметил первый заместитель главы Минпромторга.

Он сообщил также, что власти РФ связывают возможности для диверсификации и повышения устойчивости российско-кубинской торговли с развитием промышленной кооперации.

"Наращивание Россией собственных компетенций в различных отраслях промышленности позволяет российским предприятиям предлагать передовые разработки кубинским партнерам для решения актуальных задач развития в различных отраслях, для повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики в целом", - подчеркнул Осьмаков.



Он рассказал также, что флагманским из реализуемых на сегодняшний день проектов промышленной кооперации можно назвать проект модернизации металлургического комбината Antillana de acero Jose Marti, который уже сейчас может производить до 230 тыс. тонн жидкой стали в год.

"В следующем году планируем запустить в работу прокатный стан с годовой производственной мощностью до 160 тыс. тонн", - сообщил Осьмаков.



По его словам, на Кубе хорошо известна продукция отечественного машиностроения, в частности автомобильная, авиационная и железнодорожная техника.

"Ее популярность объясняется надежностью, простотой использования и ценовой доступностью, - пояснил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ. - Причем проекты, реализуемые российскими компаниями, носят комплексный характер: предусматривают создание сервисных центров и подготовку специалистов". Он рассказал, что благодаря успешному сотрудничеству в сфере гражданской авиации в прошлом году были модернизированы и переданы кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion два гражданских самолета российского производства. "Планируем продолжить совместную работу", - подчеркнул Осьмаков.



Он отметил также, что в РФ считают "перспективным и социально значимым" взаимодействие в сфере совершенствования транспортной инфраструктуры Кубы, в частности железнодорожной. "В интересах продовольственной безопасности Кубы готовы осуществлять поставки минеральных удобрений, средств защиты растений, а также современной сельскохозяйственной техники", - сообщил первый заместитель главы Минпромторга. По его словам, начало этому уже положено - несколько недель назад на Кубу была отгружена партия российского карбамида (20 тыс. тонн). По его словам, "эффективному решению задач лекарственного и медицинского обеспечения кубинского населения могут послужить поставки российских фармацевтических препаратов и высокотехнологичного медицинского оборудования".

"Будем рады видеть на полках российских аптек передовые кубинские разработки в области фармпромышлености", - сообщил Осьмаков.



Кроме того, отметил он, "на Кубе могут быть востребованы российские компетенции в области энергетического машиностроения, включая перспективные совместные проекты в области возобновляемой энергетики: это строительство солнечных парков и сборка фотоэлектрических модулей (по линии ООО "Авелар Солар Технолоджи", входит в Группу компаний "Хевел")".

"Российское осветительное оборудование уже хорошо знакомо жителям Гаваны и ее окрестностей", - рассказал первый замминистра. Он сообщил, что в конце прошлого года на Кубу была осуществлена безвозмездная поставка 15 тысяч российских уличных светодиодных светильников производства Уральского оптико-механического завода, которые уже освещают улицы Гаваны и автостраду Via Blanca. "В активной стадии - совместный проект (по линии ООО "РЭСТО") по производству на территории промышленной зоны Santa Clara (350 тыс.) уличных светильников LED", - рассказал Осьмаков о планах. "В целом у нас достаточно обширный портфель ключевых проектов в области промышленности, и он будет расти", - подчеркнул первый заместитель главы Минпромторга.

Комплекс мер правительства РФ

"Знаменательно, что Cubaindustria возрождается после шестилетнего перерыва - очень непростого периода для всех нас, - отметил Осьмаков. - Сначала весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, а затем вследствие нелегитимных и одностороннних санкций со стороны западных страны, которые затронули всю систему мировой торговли, были разрушены годами создававшиеся торгово-логистические и производственные цепочки".

"Для того, чтобы противостоять этим обстоятельствам, российское правительство оперативно разработало и реализовало целый комплекс решений и мер поддержки, - подчеркнул первый заместитель главы Минпромторга. - Благодаря им мы не допустили остановки предприятий и взяли курс на достижение технологического суверенитета. Вопреки самым пессимистичным сценариям у нас неплохие макроэкономические показатели".



Осьмаков рассказал, что "по итогам 2023 года ВВП в России вырос на 2,1% (- 1,2% в 2022 г.), инфляция составила 7,4% (4,9% в 2022 г.), безработица - всего 3% (5,9% в 2022 г.)". Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ отметил, что объемы российского промышленного производства в прошлом году увеличились на 7,2%, а по итогам I квартала 2024 г. - еще на 8,8%.

Осьмаков рассказал также, что традиционно в ноябре Россия примет активное участие с объединенной национальной экспозицией в юбилейной международной Гаванской ярмарке FIHAV и представит вниманию участников и посетителей выставки промышленный экспортный потенциал РФ.

"В свою очередь будем рады видеть кубинскую делегацию и делегации стран, представители которых присутствуют сейчас в зале, на нашей ведущей промышленной выставке "Иннопром", которая состоится с 8 по 11 июля в городе Екатеринбурге, - сказал он. - Это не только возможность ознакомиться с российскими передовыми достижениями, провести переговоры с потенциальными российскими партнерами, но и установить деловые контакты с представителями других стран". Первый замминистра сообщил, что в этом году страной - партнером "Иннопром" будут Объединенные Арабские Эмираты.



Cubaindustria - 2024

Как сообщил на открытии выставки в Гаване министр промышленности Кубы Элой Альварес Мартинес, "это мероприятие направлено на то, чтобы способствовать развитию научно-технического обмена и стимулировать альянсы между поставщиками и потребителями".

Выставка расположена на площади более 4 тыс. кв. м, на ней будут присутствовать представители более 25 стран мира, в том числе России, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Испании, Китая, Намибии, Франции.