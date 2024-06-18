Рябков оценил состояние отношений России и США

Отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму». Об это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит «Интерфакс».

«У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству их, и по содержательной стороне», - подчеркнул он.



Стороны, как отметил замглавы МИД РФ, продолжают контактировать по вопросам выдачи виз, гуманитарных случаев, а также работы делегаций, которым необходимо ездить в США на разные мероприятия, в том числе мероприятия ООН.

До этого президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что целью США и их сателлитов является стратегическое поражение РФ.

По словам Путина, западные страны делают все для затягивания конфликта на Украине, который сами и спровоцировали. Президент подчеркнул, что при этом они раз за разом отвергали все попытки мирного урегулирования ситуации со стороны России.