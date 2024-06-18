Путин: США изо всех сил пытаются навязать миру неоколониальную диктатуру

Соединенные Штаты пытаются навязать миру свой порядок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" для северокорейской газеты "Нодон синмун".

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"США изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах", - отметил российский лидер.



По его словам, те страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со все более жестким внешним давлением.

Такое естественное и законное стремление стран к самостоятельности и независимости власти США расценивают как угрозу своему доминированию в мире, подчеркнул президент России.

Статья Владимира Путина для "Нодон синмун" вышла в преддверии его государственного визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В статье также речь идет о перспективах партнерских связей между Россией и Северной Кореей и их значении в современном мире.

Визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня. Ранее президент РФ посещал Пхеньян в 2000 году. Тогда он встречался с с руководителем КНДР Ким Чен Иром.