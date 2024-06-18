Госдума обсудит миграционный режим высылки

Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты о введении режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ, запрете на продажу энергетических напитков несовершеннолетним, а также проект поправок к Уголовному кодексу РФ, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами.

Законопроект, предполагающий введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в РФ, парламентарии намерены рассмотреть в первом чтении. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов всех пяти фракций в апреле, авторами законопроекта выступили в том числе первый замруководителя фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Изменения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Согласно проекту, иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. После исключения из этого реестра действие режима прекращается. Порядок применения нового режима установит МВД.

Кроме этого, законопроектом предлагается при проведении госконтроля в сфере миграции наделить полицейских правом иметь доступ в жилые и иные помещения, в которых проживает или фактически находится иностранец в режиме высылки, при предъявлении служебного удостоверения. Также полицейские получат право запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.

Согласно законопроекту, полицейские смогут осуществлять наблюдение за иностранным гражданином в режиме высылки, в том числе с использованием технических средств. Эта норма касается также физических и юридических лиц, оказывающим таким иностранцам "содействие в пребывании на территории РФ". Полиция в случае принятия законопроекта будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в автоматическом режиме специальных техсредств распознавания лиц при проведении контроля в сфере миграции в рамках режима высылки.

Иностранцам, находящимся в режиме высылки из РФ, будут грозить ограничительные меры, в том числе запрет на приобретение недвижимости, открытие счетов в банках и заключение браков. Им также предлагается запретить покупать транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, а также регистрировать такой транспорт. Согласно проекту, они будут ограничены в праве на управление транспортными средствами и не допущены к сдаче экзаменов на водительские права.

Документ сохраняет действующие меры контроля в сфере миграции. При этом к новым мерам контроля в сфере миграции предлагается отнести ведение специального реестра контролируемых лиц, ограничение отдельных прав и свобод контролируемого лица, установление его местонахождения, доставление, задержание и помещение таких лиц в спецучреждение.

Патогенные биоорганизмы

Госдума в том числе обсудит проект поправок к УК РФ, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с опасными вирусами и токсинами. Документ внесла в палату парламента в апреле группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Изменения предлагается прописать в статье 226.1 УК РФ, которая сегодня устанавливает ответственность за контрабанду, в частности, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его частей, военной техники, боеприпасов и другого вооружения. Согласно законопроекту, статья распространяется в том числе и на контрабанду патогенных биологических агентов. Перечень таких агентов будет утверждать правительство РФ. При этом изменять санкции в статье не предлагается. Сейчас максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Также статья 248 УК РФ дополняется положением об уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За подобное преступление законопроектом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет лишения свободы либо лишение свободы на срок до 8 лет. Сейчас указанная статья предусматривает наказание за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами.

Запрет на продажу энергетиков детям

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Документ был инициирован группой депутатов.

В РФ не был принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков (БТН), указывают авторы законопроекта. "В адрес Государственной думы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе", - говорится в пояснительной записке. Законопроект запрещает розничную продажу энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, согласно документу, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.

Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.