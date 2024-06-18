Путин заявил, что все попытки Запада сдержать Россию провалились

Все попытки Запада сдержать и изолировать Россию провалились. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина для главной северокорейской газеты "Нодон синмун" в преддверии визита российского лидера в КНДР.

"Но как бы они ни старались, все их попытки сдержать, изолировать Россию провалились. Мы продолжаем уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование, культуру", - указал Путин.



Путин 18-19 июня будет находиться с дружественным государственным визитом в столице КНДР Пхеньяне. Эта поездка - ответный визит. Приглашение посетить страну лидер КНДР Ким Чен Ын лично передал президенту, когда сам находился с визитом в России в сентябре прошлого года. Путин приглашение принял сразу же, но подходящие условия для поездки сложились только сейчас.