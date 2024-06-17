Галузин: Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ

Западные политики подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ, предположил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет РИА «Новости».

По его оценке, полноформатное участие республики в работе организации «отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе».

Галузин подчеркнул, что действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет.

Работа по наращиванию потенциала ОДКБ «планомерно движется, оставляя Ереван позади», заметил дипломат. В частности, идет выработка новых алгоритмов кризисного реагирования, укрепление возможностей Коллективных сил Организации с учетом боевого российского опыта.

Кроме того, пояснил Галузин, в настоящее время принимаются серьезные программные документы по обеспечению пограничной безопасности союзников России в Центральной Азии.

Ранее в МИД России сообщили, комментируя отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ, что Ереван неоднократно допускал задолженности по выплатам в бюджет.