В МИД России прокомментировали возможное сотрудничество Армении и НАТО

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что дальнейшее развитие отношений между США и НАТО не позволит сохранить единое оборонное пространство с Россией в рамках ОДКБ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Такое развитие ситуации Галузин назвал «размытием суверенитета» Армении. Он также добавил, что ранее Россия неоднократно доводила до Еревана свою готовность обсудить любые вопросы, которые беспокоят власти республики.

«Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ», — рассказал он.



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