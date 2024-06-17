Захарова прокомментировала конференцию по Украине

Конференция по Украине в Швейцарии обернулась «полным фиаско». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что на выходных в Бюргенштоке прошла конференция по Украине, которую в Киеве и на Западе пытались «представить в качестве события чуть ли не вселенского масштаба».

«Однако на деле такое стремление выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско. Вопреки попыткам Зеленского и его англосаксонских хозяев, почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом», — отметила Захарова.



По ее словам, провал конференции был предсказуем, поскольку Украина и Запад «изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования конфликта».

«Мир на Украине их не интересует, им нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий с целью реализации несбыточной мечты о нанесении России "стратегического поражения". Достоверно известно, что в Бюргенштоке глава офиса Зеленского А.Ермак вел переговоры с зарубежными делегациями на предмет наращивания оружейных поставок для ВСУ», — указала она.



Таким образом Захарова уверена, что подобные «сходки» не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьезного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира