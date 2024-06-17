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Ушаков оценил результативность швейцарского саммита по Украине

Конференция по Украине, проходившая в Швейцарии, не смогла способствовать прогрессу в достижении мирного решения, и даже западные участники признавали во время встречи, что урегулировать ситуацию без участия Москвы невозможно. Такое мнение выразил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков оценил результативность швейцарского саммита по Украине
© Вечерняя Москва
— Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному урегулированию Бюргеншток не внес, — заявил Ушаков.

По его словам, во время саммита «более четко обозначилось признание» западных стран в необходимости участия России в переговорах, передает РИА Новости.

Незадолго до этого Песков заявил, что результативность саммита по Украине, прошедшего в швейцарском курорте Бюргеншток, стремится к нулю. Так, итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в форуме. Среди поддержавших документ государств нет Армении, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Словакии, ЮАР и ОАЭ. Позднее стало известно, что совместное заявление призывает к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Политика
Юрий Ушаков