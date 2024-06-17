Ушаков оценил результативность швейцарского саммита по Украине

Конференция по Украине, проходившая в Швейцарии, не смогла способствовать прогрессу в достижении мирного решения, и даже западные участники признавали во время встречи, что урегулировать ситуацию без участия Москвы невозможно. Такое мнение выразил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

© Вечерняя Москва

— Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному урегулированию Бюргеншток не внес, — заявил Ушаков.



По его словам, во время саммита «более четко обозначилось признание» западных стран в необходимости участия России в переговорах, передает РИА Новости.

Незадолго до этого Песков заявил, что результативность саммита по Украине, прошедшего в швейцарском курорте Бюргеншток, стремится к нулю. Так, итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран из 91, участвовавшей в форуме. Среди поддержавших документ государств нет Армении, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Словакии, ЮАР и ОАЭ. Позднее стало известно, что совместное заявление призывает к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях.