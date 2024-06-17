Посольство РФ: МИД Италии раскрыл суть саммита по Украине

Глава МИД Италии Антонио Таяни «оговорился по Фрейду» и раскрыл «истинную суть» прошедшей в Швейцарии конференции по Украине. Такое заявление сделали в посольстве России в Риме, передает ТАСС.

В диппредставительстве указали, что, Таяни, выступая на конференции по Украине, заявил о готовности Рима направить Киеву новый пакет вооружений.

«Трудно поверить, что такой опытный и уважаемый итальянский политик не отдавал себе отчет о неуместности ссылки на поставку оружия на мероприятии, в ходе которого теоретически речь должна была бы идти о дипломатии и переговорах», — добавили в посольстве.



При этом там допустили, что из-за «напряженного графика и перегруженности западной повестки темой Украины» Таяни мог поверить, что находится на очередной встрече в рамках ЕС, НАТО или G7, а не «мирной» конференции.

«Хотя, скорее всего, итальянский министр просто оговорился по Фрейду и раскрыл истинную суть так называемой мирной конференции в Бюргенштоке, организованной киевским режимом и его западными покровителями, чтобы, как фиговым листом, прикрыть их истинные агрессивные, связанные с оружием и войной планы», — считают в посольстве РФ.



Напомним, что конференции по Украине в Швейцарии прошла 15-16 июня. На ней обсуждалась «формула мира» Владимира Зеленского.