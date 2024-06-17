Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета «Боинг-777-200», выполнявшего рейс MH17, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что в марте 2022 года Австралия и Голландия инициировали в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО) разбирательство против России о крушении в 2014 году малайзийского «Боинга».

Власти этих стран, заметили в пресс-службе, заявили, что Москва якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. (Чикагская конвенция), обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.

Совет ИКАО, несмотря на возражения России, признал свою компетенцию рассматривать спор, тем самым взяв на себя не свойственные ему и не предусмотренные статьей 84 Чикагской конвенции функции уголовного суда или следственного органа, уточнили дипломаты.

Вместе с тем, РФ продолжила участие в разбирательстве, неоднократно выступала с предложениями о проведении тщательного расследования авиакатастрофы, представила в ИКАО обширную и убедительную доказательственную базу фактологического и юридического характера.

Совет ИКАО, управляемый странами «коллективного Запада» и их сателлитами, отказал в проведении такого расследования, не представил России возможности полноценно участвовать в техническом расследовании Совета по вопросам безопасности Нидерландов, пояснили в ведомстве.

Кроме того, Совет отказался принять во внимание решение Международного Суда ООН от 31 января 2024 года по делу «Украина против России», в соответствии с которым были отклонены требования о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17.

На фоне этого, а также с учетом ряда других факторов, Россия прекращает свое участие «в этом фарсе и не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», резюмировали в МИД РФ.

Ранее глава нидерландского Фонда родственников жертв катастрофы MH17 Пит Флух, выразил сожаление в связи с тем, что Москва проигнорировала решение гаагского суда, приговорившего к заключению троих фигурантов дела о крушении Boeing.