В СМИ назвали результаты саммита по Украине «демонстрацией успеха Путина»

Американское издание Business Insider назвало результаты саммита по Украине в Швейцарии «демонстрацией успеха» президента России Владимира Путина.

По мнению авторов издания, разногласия и нерешительность стран-участников конференции показывают успех дипломатической стратегии Путина. В статье также говорится о том, что отказ Саудовской Аравии, Бразилии, Индии и ЮАР от подписи документа по итогам саммита является «показательным».

«Конференция стала одной из самых громких попыток на сегодняшний день найти соглашение о путях к миру. Но есть несколько серьезных проблем. <…> Некоторые аналитики предлагают и более циничный расчет, говоря Business Insider, что ряд стран просто пытается подстраховаться, отказываясь поддерживать ни Россию, ни Украину. <…> Для Путина подобный нейтралитет — доказательство успеха», — сказано в материале.



Конференция по Украине в Швейцарии закончилась 16 июня. Участие в ней подтвердили более 90 стран. Часть из них подписали совместное заявление по итогам встречи, но позже выяснилось, что две страны попали в список подписавших по ошибке.