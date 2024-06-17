Кто будет сопровождать Путина в поездке в КНДР

Во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян российского лидера будет сопровождать «солидная делегация», рассказал на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в нее войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, глава министерства обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, в Пхеньян поедут министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Также в состав делегации включены заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, констатировал Ушаков.