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Ушаков назвал состав делегации Путина в КНДР

Во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян российского лидера будет сопровождать «солидная делегация», рассказал на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА «Новости».

Кто будет сопровождать Путина в поездке в КНДР
© РИА Новости

По его словам, в нее войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, глава министерства обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, в Пхеньян поедут министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Также в состав делегации включены заместитель министра обороны Алексей Криворучко, глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, констатировал Ушаков.

Политика
Михаил Мурашко
Алексей Криворучко
Роман Старовойт
Юрий Борисов
Олег Кожемяко
Александр Козлов
Денис Мантуров
Александр Новак
Андрей Белоусов
Юрий Ушаков
Сергей Лавров
Владимир Путин
МИД России
Роскосмос