Раскрыты темы переговоров Путины и Ким Чен Ына
Главными темами переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына станут международная повестка и пути восстановления гуманитарных связей между двумя странами. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
Напомним, что Путин посетит Пхеньян с госвизитом 18-19 июня.
«Значительное внимание будет уделено обсуждению международной повестки дня», — сказал Ушаков.
По его словам, подходы РФ и КНДР к актуальным внешнеполитическим проблемам «весьма близки или полностью совпадают», что позволяет им вместе «отстаивать формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела».
«Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны в связи с жесткими мерами корейских властей в контексте пандемии», — добавил помощник президента РФ.
Ушаков отметил, что на данный момент уже возрастает поток туристов из России в Корею, налаживается пассажирское железнодорожное и авиасообщение, развиваются культурные и спортивные связи.