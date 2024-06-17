Раскрыты темы переговоров Путины и Ким Чен Ына

Главными темами переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына станут международная повестка и пути восстановления гуманитарных связей между двумя странами. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

Напомним, что Путин посетит Пхеньян с госвизитом 18-19 июня.

«Значительное внимание будет уделено обсуждению международной повестки дня», — сказал Ушаков.



По его словам, подходы РФ и КНДР к актуальным внешнеполитическим проблемам «весьма близки или полностью совпадают», что позволяет им вместе «отстаивать формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела».

«Будут намечены пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны в связи с жесткими мерами корейских властей в контексте пандемии», — добавил помощник президента РФ.



Ушаков отметил, что на данный момент уже возрастает поток туристов из России в Корею, налаживается пассажирское железнодорожное и авиасообщение, развиваются культурные и спортивные связи.