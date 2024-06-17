Политолог объяснил решение Путина по ФМБА

Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером прокомментировал решение о переподчинении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) главе российского государства. По словам эксперта, оно не является политическим и связано с оптимизацией деятельности управленческих структур.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, которым вывел ФМБА из подчинения Минздрава и переподчинил его себе. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ подписан 17 июня и вступает в силу «со дня его подписания». При этом правительству поручено «привести свои акты в соответствие с настоящим указом».

Это решение продиктовано тем, что де-факто Федеральное медико-биологическое агентство ведет свою деятельность независимо от Минздрава. Кроме того, оно связано с высоким авторитетом главы ФМБА, экс-главы Минздрава [Вероники Скворцовой – прим. ред.]. Здесь речь идет не о какой-то политике, а об управленческой оптимизации. Минздрав занимается лечением людей в широком смысле, а функционал ФМБА несколько иной, он в большей степени связан с наукой, поэтому произошло переподчинение. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Переподчинение ФМБА главе государства соответствует общей логике, связанной с увеличением инвестиций в медико-биологическое разработки, добавил специалист.

«Медико-биологическое разработки наравне с цифровыми разработками, связанными с искусственным интеллектом, являются одним из главных направлений, который сейчас бурно развиваются в мире. И в плане медико-биологических разработок у нас есть хороший советский задел, однако финансирование этой области находится на недостаточном уровне. Полагаю, решение [о переподчинении ФМБА], помимо прочего, было принято для того, чтобы взять вопросы финансирования данного направления под еще больший контроль», - отметил политолог.



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