Экономика Европы оказалась практически разрушена из-за продвижения «зеленой» повестки. Об этом в ходе заседания 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин, передает агентство «Прайм».

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Охватить этой повесткой весь мир захотели власти США, отметил Володин. Он напомнил о том, что сокращение экономики и ВВП в Европе составило 03 процента.

«Они продвигают свои проекты, но они более дорогие, еще неизвестно и с последствиями, потому что надо заниматься утилизацией тех же батарей, никто не знает, чем это закончится», - заявил Володин.



Ранее сообщалось, что, по данным статистического управления Европейского союза (Eurostat), ВВП еврозоны в первом квартале 2024 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В годовом выражении экономика еврозоны показала рост на 0,4%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями опрошенных Trading Economics экспертов.