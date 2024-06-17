В России озвучили главный итог «мирного саммита» в Швейцарии

Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, показала, что западные страны серьезно настроены воевать с Россией, а значит нужно сделать выводы и «приниматься за дело». Такой итог «мирного саммита» озвучил философ Александр Дугин, пишет «Царьград».

15-16 июня в Швейцарии прошел «мирный саммит» по Украине. В нем приняли участие представители более 90 стран и ряда международных организаций, при этом Россию на конференцию не пригласили. По словам глав государств и правительств западных стран, эта встреча должна была стать первой ступенькой на пути к мирным переговорам и завершению конфликта.

Кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии

На фоне разговоров о том, что саммит по Украине в швейцарском Бургенштоке завершился провалом, так как ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР, Ватикан, отказались даже подписать итоговое коммюнике, философ и политолог Александр Дугин выразил уверенность, что из мероприятия необходимо извлечь выводы.

По словам Дугина, Запад продолжает считать Россию слабой, не намерен отступать и переходить к переговорам. Именно поэтому западными странами не было воспринято мирное предложение президента России Владимира Путина.

«Они рассчитывают нанести нам настоящее поражение. И, вероятно, готовы идти в этом направлении довольно далеко. Нам же сейчас необходимо ускориться. Все тезисы озвучены, все приоритеты выстроены. Теперь пора приниматься за дело», - озвучил главный для России итог конференции в Швейцарии Дугин.



Издание также обратило внимание на реальное отношение западных стран к Украине и ее гражданам, которое проявилось в оговорках, допускаемых западными политиками. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал привлечь Украину к ответственности, а затем извинился и заявил, что имел ввиду Россию.

А президент Словении Наташа Пирц-Мусар настолько запуталась в России и Украине, что начала говорить о важности победы Москвы.

«Почему победить России так важно? Вы знаете, что Украина борется не только… Россия не только борется против Украины за то, чтобы иметь преимущество там. Я имела в виду… Извиняюсь, я говорила Россия, но имела в виду Украину», - заявила она.



Накануне конференции в Швейцарии президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении при выполнении ряда условий, среди которых полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерный статус страны.

Однако как в Киеве, так и в западных столицах, от этого предложения отказались. Так, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по разрешению украинского кризиса якобы «противоречит здравому смыслу». А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина якобы не содержит «реального мирного предложения».