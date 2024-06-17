В Сочи назначили нового исполняющего обязанности главы города

Депутатам Городского Собрания Сочи и администрации города представили нового первого заместителя мэра курорта и исполняющего обязанности главы Андрея Прошунина, который в последние два года занимал должность вице-губернатора Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Прошунин уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом посту.

"Губернатор обозначил первоочередные задачи, которые предстоит решить Андрею Прошунину на новом посту. Это вопросы, связанные со строительством и ремонтом очистных сооружений Сочи, реконструкцией ливневой канализации, сетей водоснабжения и водоотведения ", - отметил вице-губернатор Александр Топалов на совещании в мэрии.



Преобразования коммунальной инфраструктуры будут вестись с учетом динамичного развития Сочи и прогнозами по туристическому потоку. Кроме того, Прошунин займется устранением инфраструктурных ограничений.

Андрей Прошунин получил военное образование Краснодарском высшем военном командно-инженерном училище Ракетных войск, а также юридическое в КубГАУ. С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел, а затем перешел на работу в администрацию Кубани. Он специализируется на топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ, с 2021 года был министром региона в этих сферах, а с 2022 вице-губернатором, который курировал это министерство.

Конкурс на должность мэра Сочи пройдет 3 июля, конкурс на пост уже заканчивается – 18 июня последний день приема заявлений от кандидатов. Согласно процедуре, отбор претендентов на пост градоначальника будет вести специальная комиссия. Свою кандидатуру предложит губернатор. А уже после этого депутаты получат право проголосовать за нового мэра.

Ранее сообщалось, что 14 мая мэр Сочи Алексей Копайгородский подал в отставку. Исполнять его обязанности назначили первого зама главы Олега Бурлева. В минувшую субботу стало известно, что в отставку подала и заместитель мэра по экономике и финансам Светлана Калинина.