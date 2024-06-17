Названы даты, когда Путин посетит КНДР и Вьетнам

Президент России Владимир Путин 18-19 июня будет находиться в КНДР с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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После визита в Северную Корею - 19-20 июня - Путин посетит Вьетнам. По итогам встреч президента РФ с руководством Вьетнама будет принято совместное заявление и подписаны двусторонние документы. Стороны обсудят стратегическое партнерство в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию осенью 2023 года. Его переговоры с Путиным состоялись 13 сентября. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. В Кремле сообщили, что Пхеньян интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

Во время визита Ким посетил заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре и ознакомился с возможностями Тихоокеанского флота. США критиковали этот визит, заявляя, что Ким Чен Ын стремится к «переговорам на высшем уровне» с Россией по поводу поставок оружия. Путин подчеркивал, что Москва соблюдает все ограничения ООН на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

Как писали «Ведомости», до этого Путин бывал в КНДР с официальным визитом лишь один раз - в июле 2000 года, в начале своего первого президентского срока. Тогда он встретился с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром. Вьетнам Путин посещал с рабочими визитами четыре раза.