Комитет Думы одобрил законопроект о новых подакцизных товарах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы в РФ.

Поправки, в частности, предусматривают введение акциза на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, признание подакцизным товаром фармсубстанции спирта этилового, а также устанавливают обложение акцизом природного газа, приобретенного для производства аммиака.

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Документ был инициирован правительством России.