Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности в очередной раз нагнетает ситуацию. Также пресс-секретарь высказался по поводу конференции по Украине в Швейцарии.

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«Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», – отметил Песков.



По информации пресс-секретаря, итоговая декларация по Украине, подписанная рядом стран на саммите в Швейцарии, не испортит отношений России с Сербией, Венгрией и Турцией. Песков подчеркнул, что результаты конференции стремятся к нулю, а президент России Владимир Путин остается открытым для диалога.

Напомним, ряд стран направили своих представителей в Швейцарию для участия, но не для поддержки Украины. Этим мнением по поводу прошедшего в Швейцарии саммита сенатор Алексей Пушков поделился в телеграм-канале.