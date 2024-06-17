Нарышкин рассказал о реакции Макрона на предупреждения Москвы

В случае отказа от мирной инициативы, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным, следующие условия прекращения конфликта на Украине будут уже жестче. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он также прокомментировал планы президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска в зону российско-украинского конфликта.

"Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими", - сказал Нарышкин.



Таким образом он ответил на вопрос, что произойдет с Украиной, если она откажется от условий для начала мирных переговоров, предложенных Путиным.

Глава СВР также прокомментировал заявление Макрона, не исключившего, что на Украину могут быть отправлены французские войска. По словам Нарышкина, Макрон "слышит" предупреждения Москвы на этот счет; имела место "дискуссия по этому вопросу и внутри западных стран", и она продолжается, в частности, во Франции.