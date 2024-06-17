Песков оценил угрозу Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия НАТО в состояние боевой готовности является нагнетанием напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Столтенберг говорил, что члены Альянса обсуждают приведение ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. По его словам, блоку нужно продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам НАТО.

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«Не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — коротко ответил Песков.



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