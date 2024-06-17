Песков прокомментировал слова о контактах по делу Гершковича

Контакты по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича должны проходить в тишине и информации по данным процессам не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такие контакты есть. (...) Они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине (...) Никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может», — рассказал представитель Кремля.



Песков также отказался комментировать сам судебный процесс над Гершковичем, указав, что это закрытое судебное дело.