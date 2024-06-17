Песков назвал условия участия России в новом саммите по Украине

Россия будет участвовать в любом новом саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине только в случае, если это будет соответствовать ее позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, что на следующий мирный саммит планируется пригласить РФ.

«Условие одно. Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен. Все го хорошо знают, в том числе господин Кулеба. Этот подход был изложен на пятничной встрече президента Путина с руководящим составом МИД», — отметил Песков.



Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующая конференция по Украине должна будет пройти уже с участием России (возможно, уже осенью) и привести к завершению конфликта.