Результативность конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии без участия России, стремится к нулю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы России, можно давать субъективное, можно объективное мнение, но о какой-то результативности говорить не получается.

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«Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю», - заметил Дмитрий Песков.



15-16 июня в Швейцарии прошел «мирный саммит» по Украине. В нем приняли участие представители более 90 стран и ряда международных организаций, при этом Россию на конференцию не пригласили. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в мероприятии. При этом, по словам глав государств и правительств западных стран, эта встреча должна была стать первой ступенькой на пути к мирным переговорам и завершению конфликта.

Вначале организаторы конференции сообщили, что изначально заключительное коммюнике поддержали 80 стран. Однако позже их число сократилось до 78. В документе содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по Черному и Азовскому морям и обеспечению ядерной безопасности.