Медведев озвучил Западу предупреждение о последствиях санкций

Россия намерена подсчитать ущерб, полученный от санкций Запада, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на учредительном заседании движения «За свободу наций!». По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва в дальнейшем предъявит счет.

Можно заняться и систематизацией, и подсчетом ущерба пострадавшим странам от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется не мало. И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки, — отметил Медведев.



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Ранее стало известно, что власти Германии противодействуют согласованию нового пакета санкций Евросоюза против РФ. Отмечается, что в Берлине недовольны мерами против экспорта российского сжиженного природного газа, а также предложением усилить контроль за обходом антироссийских рестрикций. Как выяснило агентство, немецкое руководство захотело внести «некоторые правки» в санкции против Москвы.

Агентство Bloomberg до этого со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщило, что Евросоюз предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот». Там говорится, что предприятие играет одну из ключевых ролей в перевозке российской нефти в условиях западных ограничений, однако для принятия такого решения понадобится поддержка всех стран — членов ЕС.