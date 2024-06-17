Нарышкин рассказал, что ждет Украину при отказе от предложений Путина

Если Украина откажется от предложения президента России Владимира Путина по достижению мира, то следующие условия будут более сложными и жестокими. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Напомним, что ранее российский лидер выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предполагают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Киева, отмену санкций.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — сказал Нарышкин в ответ на вопрос, что будет с Украиной при отказе от этого предложения.



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Глава СВР также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон слышит предупреждения РФ по поводу отправки французских войск на территорию Украины. По словам Нарышкина, дискуссия по этому поводу была и среди западных стран, и внутри Франции, и «тех, кто против, больше».