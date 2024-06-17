Государства БРИКС должны отстаивать основополагающие принципы международного права и противодействовать попыткам вольно их интерпретировать, навязывая мировому сообществу «порядок, основанный на правилах». Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Свое видение одной из главных задач для БРИКС Медведев озвучил на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России» «Мировое большинство за многополярный мир». Мероприятие проходит во Владивостоке с 17 по 18 июня.

По словам зампреда Совбеза России, странам, входящим в БРИКС «необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН».

«И решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать, в том числе навязывать мировому большинству аморфный, дискриминационный так называемый миропорядок, основанный на правилах, который выгоден лишь отдельным западным государствам», - заметил Дмитрий Медведев.



Он обратил внимание на то, что уж не один раз поднимался вопрос, что такое «порядок, основанный на правилах», но до сих пор нет ответа, кто же эти правила сформулировал и где они.

При этом председатель «Единой России» заметил, что к БРИКС в настоящее время хотели бы присоединиться еще «несколько десятков стран», в том числе Таиланд и Вьетнам, пишет РИА Новости.

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Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран. В частности, о желании вступить в объединение заявила Турция.