В РФ оценили новости о борьбе Запада против вакцины «Спутник»
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что против российской вакцины «Спутник» совершались информационные атаки со стороны Запада. Об этом он рассказал «Известиям».
Ранее Reuters сообщило, что американские военные запустили тайную программу, призванную дискредитировать китайскую вакцину Sinovac на Филиппинах. Эксперты в области здравоохранения заявили агентству, что шаг Пентагона не был оправдан и поставил под угрозу жизни невинных людей. Кампания велась через фальшивые интернет-аккаунты, авторы которых выдавали себя за недовольных вакциной филиппинцев.
Позже Пентагон адаптировал пропагандистскую кампанию к аудитории Ближнего Востока, использовав сеть фейковых аккаунтов, чтобы посеять страх перед китайскими вакцинами среди мусульман. При этом вирус в то время убивал десятки тысяч человек каждый день, подчеркивает Reuters. Информационные атаки Пентагона начались при бывшем президенте Дональде Трампе и продолжались несколько месяцев после прихода к власти Джо Байдена.
Как отмечает агентство, еще в 2019 году Марк Эспер, занимавший пост министра обороны США, подписал секретный приказ, открывший путь к началу военной пропагандистской кампании США. Приказ повысил важность конкуренции Пентагона с Китаем и Россией до «приоритета активных боевых действий», что позволило военным США перейти к «психологическим операциям» против двух этих стран.
Как отметил Дмитриев, фокус в статье Reuters сделан на китайских вакцинах, но упомянуты там и российские препараты - как одни из главных конкурентов американским вакцинам. Глава РФПИ заявил, что против вакцины «Спутник» было совершено множество скоординированных информационных атак, целью которых было помешать вакцинации в РФ и не пустить вакцину на внешние рынки.
«РФПИ хотел бы подтвердить, что мы зафиксировали более 300 информационных атак против вакцины «Спутник. <…> Кампания велась с первого дня и включала не только фейковые новости фейковых аккаунтов, но также активное использование западных средств информации, западных экспертов», - подчеркнул Дмитриев.
Глава РФПИ добавил, что российские ученые опубликовали исследования вакцины «Спутник» в более чем 50 ведущих научных журналах мира, доказав эффективность препарата. Прививки «Спутником» в Венгрии, Аргентине, ОАЭ и других странах показали лучшие результаты, подчеркнул Дмитриев.