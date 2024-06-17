В РФ оценили новости о борьбе Запада против вакцины «Спутник»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что против российской вакцины «Спутник» совершались информационные атаки со стороны Запада. Об этом он рассказал «Известиям».

© РИА Новости

Ранее Reuters сообщило, что американские военные запустили тайную программу, призванную дискредитировать китайскую вакцину Sinovac на Филиппинах. Эксперты в области здравоохранения заявили агентству, что шаг Пентагона не был оправдан и поставил под угрозу жизни невинных людей. Кампания велась через фальшивые интернет-аккаунты, авторы которых выдавали себя за недовольных вакциной филиппинцев.

Позже Пентагон адаптировал пропагандистскую кампанию к аудитории Ближнего Востока, использовав сеть фейковых аккаунтов, чтобы посеять страх перед китайскими вакцинами среди мусульман. При этом вирус в то время убивал десятки тысяч человек каждый день, подчеркивает Reuters. Информационные атаки Пентагона начались при бывшем президенте Дональде Трампе и продолжались несколько месяцев после прихода к власти Джо Байдена.

Как отмечает агентство, еще в 2019 году Марк Эспер, занимавший пост министра обороны США, подписал секретный приказ, открывший путь к началу военной пропагандистской кампании США. Приказ повысил важность конкуренции Пентагона с Китаем и Россией до «приоритета активных боевых действий», что позволило военным США перейти к «психологическим операциям» против двух этих стран.

Как отметил Дмитриев, фокус в статье Reuters сделан на китайских вакцинах, но упомянуты там и российские препараты - как одни из главных конкурентов американским вакцинам. Глава РФПИ заявил, что против вакцины «Спутник» было совершено множество скоординированных информационных атак, целью которых было помешать вакцинации в РФ и не пустить вакцину на внешние рынки.

«РФПИ хотел бы подтвердить, что мы зафиксировали более 300 информационных атак против вакцины «Спутник. <…> Кампания велась с первого дня и включала не только фейковые новости фейковых аккаунтов, но также активное использование западных средств информации, западных экспертов», - подчеркнул Дмитриев.



Глава РФПИ добавил, что российские ученые опубликовали исследования вакцины «Спутник» в более чем 50 ведущих научных журналах мира, доказав эффективность препарата. Прививки «Спутником» в Венгрии, Аргентине, ОАЭ и других странах показали лучшие результаты, подчеркнул Дмитриев.