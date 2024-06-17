Небензя предупредил Запад о последствиях конфискации активов России

Россия задействует «все доступные инструменты» для защиты своих интересов, если будет принято решение конфисковать заблокированные на Западе российские активы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По словам представителя России в ООН, Москва рассматривает любые действия, связанные с конфискацией зарубежных активов или прибыли от них, как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права».

Небензя назвал главную цель саммита по Украине

«В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан», - заверил Небензя.



После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. По данным начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, замороженные активы России генерируют прибыль в размере около $10 млрд в год.

При этом в Белом доме ранее заявили, что Украина сможет рассматривать предоставленный ей кредит на 50 миллиардов долларов как грант — ей не нужно будет его возвращать, так как он будет возмещаться с помощью замороженных российских активов. А в ЕС одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для помощи Украине, эти деньги, в частности, должны пойти на закупку оружия.