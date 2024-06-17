В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа

Депутаты Госдумы совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ разработали законопроект о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщают "Ведомости".

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Проект в ближайшее время будет внесен в Думу. В тексте проекта сказано, что геноцидом предлагается считать уничтожение людей, насильственное переселение детей, "причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению" и другие действия, направленные на лишение жизни народов СССР. 8 мая ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне рассекретила документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса в 1941–1942 годах.

19 апреля политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Слепова заявила, что без сохранения исторической памяти и охраны исторической правды у любого государства не может быть ценностной базы общества, в котором помнят и чтят победы и трагедии прошлого. 20 февраля стало известно, что в Государственную думу внесут законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны.