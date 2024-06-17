Небензя рассказал о последствиях членства Палестины в ООН

Российские власти уверены, что членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Он напомнил, что американская сторона ранее наложила вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН, пригрозив сделать это вновь в случае повторного рассмотрения данного вопроса. Дипломат указал, что в понимании Вашингтона вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем. При этом сами американца «торпедировали» их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой «двух государств».

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Дипломат указал, что позиция США «находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе». Членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса, итогом которого было бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, подчеркнул Небензя.