Режим Владимира Зеленского недоговороспособен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

По его словам, РФ в этом убедилась, так как Москва неоднократно подтверждала свою готовность к диалогу.

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«В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации», — сказал постпред.



Такой выход на мирное урегулирование англосаксонским спонсорам Киева был явно не нужен, и они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать. Небензя напомнил об интервью лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, который возглавлял делегацию Украины в Стамбуле. Он сказал, что всё было готово, но приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать.

«Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен», — указал дипломат.



Он подчеркнул, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с руководством РФ.