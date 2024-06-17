Странам Запада, принявшим совместное коммюнике на прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, пора прекратить спекулировать вокруг статуса Запорожской АЭС (ЗАЭС), её безопасность может гарантировать только Россия.

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал член комитета Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет.

«Гарантировать безопасность Запорожской АЭС может только Россия. Поэтому западным горе-политикам пора прекратить спекулировать вокруг российского статуса и принадлежности атомной станции», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что количество поддержавших итоговое коммюнике саммита в Швейцарии стран уменьшилось до 78.