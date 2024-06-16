Карасин назвал конференцию в Швейцарии медийно ориентированной

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал конференцию по Украине в Швейцарии медийно ориентированной, а ее результаты провальными и предсказуемыми.

"Провальные результаты шумной и медийно ориентированной конференции по Украине в Швейцарии были предсказуемы. Без участия России все превратилось в фарс, причем откровенно пустой и бессмысленный", - написал он в своем Telegram-канале.



Карасин отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин "на встрече с руководством МИД подробно, с фактами в руках проанализировал причины происходящего и четко обозначил приоритеты в поиске урегулирования", а участники конференции в Швейцарии фактически стали комментировать положения из этого выступления российского президента.

"Комментировали по-разному, но едины были в одном. Любые варианты урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно бесперспективны", - добавил Карасин.



Конференция по Украине проводилась 15-16 июня. В официальном списке участников, опубликованном 14 июня, значилась 91 страна, сербский край Косово и восемь международных организаций. Итоговое коммюнике форума не подписали 13 стран: Армения, Бразилия, Бахрейн, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН. В частности, не было Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эфиопии.