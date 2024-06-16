В МИД РФ потребовали от гендиректора ЮНЕСКО отреагировать на убийство Цицаги

Россия требует от профильных международных организаций и структур, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, незамедлительно и решительно осудить убийство российского военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, погибшего в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Требуем, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", - сказала Захарова.



Следственный комитет заявил о расследовании гибели корреспондента Цицаги

Дипломат напомнила, что 16 июня в результате прицельной атаки БПЛА вооруженных формирований киевского режима при исполнении профессиональных обязанностей в ДНР погиб военный корреспондент информационного портала News.ru Никита Цицаги. Беспилотник, запущенный украинскими боевиками, целенаправленно ударил по российскому журналисту во время подготовки репортажа в районе Никольского монастыря под Угледаром, добавила она.