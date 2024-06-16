Ростовский губернатор заявил о межнациональных провокациях в мессенджере

Ростовский губернатор заявил о попытках межнациональный провокаций в мессенджере
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, говоря о ситуации с захватом заложников в СИЗО, сообщил, что любой человек, который нарушил закон, должен нести ответственность.
Об этом он написал в Telegram.
Глава региона сообщил, что о захвате заложников в СИЗО с самого утра получал оперативные доклады и был на связи с силовиками.
«Любой нарушивший закон должен нести ответственность», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что в ходе захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему.