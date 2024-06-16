В Швейцарии высказались о возможном участии Путина в конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис допустил участие президента России Владимира Путина в конференции по Украине. Его слова передает ТАСС.

«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами», — высказался Кассис о возможном участии Путина в конференции по Украине.



Глава МИД Швейцарии подчеркнул, что вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС). Он добавил, что для принимающей мероприятия страны возможны исключения из правил.

В МИД Швейцарии проведут беседу с Россией после саммита по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд, в свою очередь, отметила, что исключения из правил возможны в том случае, когда участие лидеров стран в переговорах необходимо. Глава государства подчеркнула, что участие Путина в конференции по ситуации на Украине можно отнести к такого рода случаю, если они будут проходить в Швейцарии. Она добавила, что этого будет необходимо решение правительства Швейцарии.