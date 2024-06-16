В МИД Швейцарии проведут беседу с Россией после саммита по Украине

Швейцария проведёт дискуссии с Россией после конференции в Бюргенштоке, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, у Берна с Москвой регулярные контакты и швейцарский посол в Москве открыт для диалога.

Кассис добавил, что Швейцария каждые две недели поддерживает контакт с МИД и проведёт дискуссии с Россией после конференции.

При этом он не привёл никаких подробностей.

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