Титова назначили спецпредставителем по международным организациям

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента по связям с международными организациями. Соответствующая информация появилась на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - говорится в документе.



Ранее этот пост занимал Анатолий Чубайс, в 2022 году он был освобожден с должности спецпредставителя. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, Чубайс ушел с должности по собственному желанию.

Борис Титов известен как уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, в этом качестве он трудился с 2012 по 2022 год.