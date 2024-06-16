В России высказались об отказе части делегатов подписывать коммюнике на саммите мира

Часть делегатов, которые отказались подписывать итоговый документ саммита мира по Украине в Швейцарии, не согласились с его положениями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о прошедшем мероприятии.

© Lenta.ru

«Они не согласны с этими условиями. Многие другие делегации, которые подписали этот документ, говорили о его нецелесообразности, его неэффективности, его непродуктивности без участия России. Это говорит о том, что весь этот конфликт произошел из-за того, что не только ущемлялись права граждан на территории Украины, но и в том числе были очень серьезные угрозы и России. Естественно, эти угрозы приводили к угрозам и Европы, и мира в целом», — считает депутат.



Также парламентарий считает, что не все подписавшиеся окончательно согласны со всеми идеями коммюнике.

«Я думаю, что это в определенной степени дипломатический ход со стороны этих государств. Чтобы смягчить давление на себя со стороны европейских стран, они, наверное, так поступили», — добавил он.



16 июня в швейцарском Бюргенштоке завершается саммит по урегулированию украинского конфликта. На него приехала 101 делегация. Среди участников были представители как различных государств, так и международных организаций. Россию на мероприятие не пригласили.

Под итоговой декларацией подписались 84 делегата — 80 государств и 4 организации. В их число вошли Турция, Сербия и Венгрия. Отказались подписывать документ Армения, Бразилия, Ватикан, Индия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Таиланд, ЮАР, а также ОАЭ.

Позже был опубликован текст документа, пишет Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском море и иметь возможность беспрепятственно поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Киев настаивает на том, чтобы военнопленные обеих сторон были освобождены, а перевезенные в Россию украинские дети были возвращены домой.

Документ предполагает, что для достижения мира необходим диалог обеих сторон. Для этого в дальнейшем сторонам следует обсудить прописанные в коммюнике положения.