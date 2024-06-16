Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ «уже завтра» при одном условии

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам «мирного саммита» заявил, что Киев готов начать переговоры с Россией «уже завтра», если Москва будет уважать территориальную целостность Украины. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Украинский лидер отметил, что у Киева нет времени на длительную работу над планом действий по миру, следует действовать быстро. По его словам, когда план «будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго саммита мира».

Зеленский заметил, что ряд государств уже выразил желание участвовать в новом мероприятии.

По его мнению, присутствие России на следующем саммите мира будет означать, что «они [власти РФ] хотят мира и готовы закончить [конфликт]».

Украина готова начать переговоры с Россией уже завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность», резюмировал политик.

Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Напомним, что совместное коммюнике стран-участниц по итогам первого саммита, завершившегося сегодня в Швейцарии, призывает к свободному передвижению в Черном и Азовском морях, к обмену и освобождению всех военнопленных. Кроме того, в документе есть призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.