Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала в своем Telegram-канале видео выступления перед избирателями Джилл Байден, супруги американского лидера.

На кадрах жена Байдена эмоционально объясняет собравшимся, что возраст никаким образом не влияет на возможность участвовать в выборах и управлять страной.

Кто заменит старика Байдена

Напротив, отмечает она, Джо Байден столь эффективен как президент именно в силу возраста.

«Может, лучше им супругу Байдена избрать? Она и говорит понятно, и не падает, и сочувствие вызывает, ухаживая за безнадежным», — предложила Захарова.



Напомним, что в США идет президентская кампания. Основными кандидатами являются Дональд Трамп, бизнесмен и 45-й президент США, а также действующий глава государства Джо Байден.